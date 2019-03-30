L’esponente di Forza Italia d’accordo con il ministro Giulia Grillo dei Cinque Stelle sulla mancata offerta di servizi ai cittadini pur di pareggiare il bilancio

«Per ottenere un effimero pareggio di bilancio, non esita a costringere i vibonesi a farsi curare a chilometri di distanza da casa o attendere anche un anno e mezzo prima di sottoporsi ad un esame piuttosto che ricevere una prestazione. Se c’è un direttore generale che deve fare immediatamente le valigie, con o senza il “decreto sanità” annunciato dalla ministra Grillo, questo è il manager dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo, il cui comportamento irresponsabile sta provocando danni incalcolabili alla collettività». E’ quanto afferma in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Tallini. «È come se un padre di famiglia – prosegue -, per fare quadrare i conti di casa, decidesse di non mandare più i figli a scuola o, addirittura, di non farli mangiare. È mostruoso tutto questo. Troppo facile sbandierare risparmi e contenimento delle spese, quando poi la gente muore. Se non lo farà il ministro Giulia Grillo, ci pensino il commissario ad acta Cotticelli e il prefetto Gualtieri a mandare a casa un direttore generale che ha davvero uno strano concetto di sanità pubblica».

Tallini invoca quindi l’intervento del Ministero della Salute, dell’ufficio del commissario ad acta e del prefetto di Vibo Valentia mettere fine a quella che ritiene sia una «vergognosa situazione dell’Asp vibonese, indicata dallo stesso ministro Grillo come esempio negativo di azienda sanitaria che raggiunge il pareggio perché non eroga servizi. A Vibo in materia di sanità – afferma – si sta giocando una partita sporca sulla pelle dei cittadini. Si sbandierano risultati “prestigiosi” in termini di contenimento della spesa da parte dell’Asp senza però menzionare il mancato raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza minimi per cui la Calabria continua ad essere fanalino di coda in Italia. Il direttore generale, pur di dimostrare risparmi sulla spesa, evita di attivare i posti-letto già previsti dal Piano Scura, limitandosi a soli 23 sul totale di 168».

Secondo Tallini «ci sarebbe da scrivere un intero libro bianco sulle nefandezze che si consumano ai danni della salute dei cittadini. Basti considerare che per alcune prestazioni i pazienti devono attendere anche un anno e mezzo prima di ottenere risposte dalle strutture sanitarie vibonesi. È il caso delle prestazioni ambulatoriali specialistiche. Forse dovrà intervenire la Protezione Civile, con ospedali da campo, per fronteggiare una situazione da terzo mondo che la civilissima provincia di Vibo Valentia assolutamente non merita».

Il consigliere ritiene che la situazione sia «ancor più drammatica per i tanti pazienti, come gli anziani non autosufficienti con patologie anche gravi, costretti a dover trovare un posto dove ricoverarsi anche a centinaia di chilometri di distanza da casa per la mancata attivazione di tutti i posti letto, pur presenti sul territorio, per garantire questi servizi. Un dramma che travolge anche i familiari dei pazienti che per assistere i propri cari sono così obbligati ogni giorno a girovagare per la regione. È evidente – incalza Tallini – la responsabilità di quanti finora hanno pensato solo a contenere i costi come se si trattasse di gestire un’azienda privata senza però preoccuparsi di offrire servizi essenziali per la cura dei cittadini. È facile sostenere che si è ottenuto un risultato attivo nell’esercizio di bilancio quando poi si è negato il diritto sacrosanto ad avere prestazioni sanitarie sul territorio. Vadano a casa e – conclude Tallini – lascino il compito di rilanciare la sanità vibonese a persone più responsabili».

