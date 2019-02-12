Fornite oggi le risposte chieste da tempo dal parlamentare su alcuni incarichi. Il caso rischiava di essere portato all’attenzione della Camera dei deputati

“In riferimento alle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dall’onorevole Francesco Sapia attraverso cui denuncia che il vertice di questa Azienda ignora da mesi una sua richiesta formale, si ritiene doveroso precisare che la nota a cui Sapia fa riferimento è pervenuta ai nostri uffici il 19 dicembre 2018, con successivo sollecito dell’8 gennaio scorso e si riferisce alle procedure di assegnazione dei turni disponibili in medicina del lavoro e di oculistica, cui alle delibere n. 1753/2015 e 1754/2015”.

E' quanto spiega il management dell'Asp di Vibo dopo la protesta nella giornata di ieri da parte del deputato del Movimento Cinque Stelle, Francesco Sapia. Trattandosi di atti adottati in epoca antecedente all'insediamento di questo management, si è reso necessario trasmettere la nota agli uffici competenti per una relazione di merito e in data odierna, appena ricevuto il relativo riscontro, è stata fornita risposta all'onorevole Sapia. Nel sottolineare che questo management, scevro da qualsiasi atteggiamento irrispettoso, ha da sempre caratterizzato la propria azione gestionale nel rispetto di tutti i rappresentanti istituzionali, e in particolare dei cittadini, coglie l'occasione per formulare le scuse all'onorevole Sapia per il ritardo registrato nell'invio di quanto richiesto".