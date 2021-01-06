Ordinanze dei sindaci di Serra San Bruno, Spadola, Simbario, Fabrizia e Nardodipace

Scuole chiuse da domani giovedì 7 gennaio sino al 31 gennaio prossimo a Serra San Bruno. E’ quanto deciso dal sindaco, Alfredo Barillari, attraverso un’ordinanza con la quale ha sospeso l’attività didattica ed educativa in presenza. L’ordinanza viene motivata con l’incremento “dei casi sospetti presenti sul territorio comunale”, con soggetti risultati positivi ai test antigenici (restano in attesa del tampone molecolare) e potrebbero avere avuto contatti diretti con bambini di età prescolare o personale scolastico. Stessa decisione anche a Fabrizia dove il sindaco Francesco Fazio ha deciso la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, salvo i casi consentiti per gli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità, previa valutazione del dirigente scolastico.



Scuola elementare e materna chiusa a Simbario dal 7 al 9 gennaio per permettere di effettuare i tamponi su insegnanti e personale scolastico. Questa la decisione del sindaco Ovidio Romano. A Spadola, invece, il sindaco Cosimo Piromalli ha ordinato la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche della scuola dell’infanzia e la contestuale chiusura dell’edificio che ubicato in via Cecina dal 7 al 15 gennaio, mentre a Nardodipace il sindaco Antonio Demasi ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia su tutto il territorio comunale sino al 15 gennaio.

