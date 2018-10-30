All'inaugurazione del nuovo centro diretto da Carmen Monteleone, presente anche Giacomo Stella, uno dei massimi esperti di disturbi specifici dell’apprendimento, nonché direttore scientifico della rete

Taglio del nastro a Vibo Valentia per il nuovo centro Sos Dislessia che, a livello nazionale, si occupa di valutazione, diagnosi, trattamento del disturbo dell’apprendimento ma anche dell’organizzazione di doposcuola specializzati, seminari, corsi di formazione e attività di screening, alla presenza dell’ideatore e direttore scientifico della rete Giacomo Stella, professore ordinario di psicologia clinica all’Università di Modena e Reggio Emilia. Il nuovo centro vibonese è diretto dalla psicologa e psicoterapeuta Carmen Monteleone. Grazie alla sua formazione professionale ed alla sua consolidata esperienza clinica nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, il suo studio è divenuto centro affiliato ad SOS Dislessia dal 15 settembre scorso. All’inaugurazione della nuova sede, in viale Affaccio, è seguito un partecipato seminario patrocinato dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia, dagli ordini degli assistenti sociali e degli psicologi della Calabria, organizzato in collaborazione con l’associazione “Io vedo con le mani” e moderato dalla giornalista di LaC news 24 Rossella Galati.

Dopo i saluti del vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Raimondo Bellantoni, del presidente dell’ordine degli psicologi Franco Campolo, della coordinatrice regionale dell’associazione italiana Dislessia Maria Pia Scafuro e della consigliera dell’Ordine degli assistenti sociali della Calabria Maria Rosaria De Filippis, è intervenuta via skype Valentina Campanella, amministratore unico e direttore generale di Sos Dislessia srl. Al suo intervento è seguita poi una interessante lectio magistralis del professore Stella che si è soffermato sul modello scientifico caratterizzante la pratica clinica della rete, basato sull’esperienza. E’ stata poi Carmen Monteleone a spiegare come opererà l’equipe del centro vibonese e come si è arrivati a questo prestigioso traguardo. Il seminario inaugurale è stato seguito da un pubblico attento e interessato che ha confermato l’importanza di approfondire i vari aspetti di un disturbo che può compromettere la serenità dei bambini e delle loro famiglie. La responsabile SOS Vibo Valentia sarà ospite della nuova puntata di LaC Salute in onda mercoledì 31 ottobre alle 13.30 e alle 20.00 su LaC tv canale 19.