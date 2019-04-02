L’evento prevede la partecipazione anche dello showman Pippo Franco con il suo spettacolo “Non ci resta che ridere”

Tutto pronto a Nicotera per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo che si terrà all’hotel Miragolfo con inizio alle ore 18. L’evento è organizzato dalla sede provinciale di Vibo Valentia dell’associazione nazionale genitori di soggetti autistici, con la partecipazione straordinaria dello showman Pippo Franco. Dopo un indirizzo di saluto della dott.ssa Caterina Vecchio e di Mary Naso, rispettivamente vicepresidente e presidente della sede provinciale Angsa, un video messaggio di saluto della presidente nazionale Betty De Martis ed una breve testimonianza delle famiglie.

Il popolare showman, Pippo Franco, intratterrà i cittadini della città di Nicotera e non solo, con lo spettacolo “Non ci resta che ridere”. Saranno presenti autorità civili, religiose, politiche e militari, sia locali che provinciali.

