Si parte dal poliambulatorio di Moderata Durant che aprirà la strada a tutti gli altri. Previsto un rigido protocollo di comportamento. Per le prestazioni ospedaliere occorrerà attendere ancora

Riprendono sul territorio – con tutte le cautele del caso – anche le prestazioni ambulatoriali e le attività specialistiche erogate dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Da domani, lunedì 11 maggio, infatti, riaprirà i battenti il poliambulatorio di Moderata Durant a Vibo che farà da apripista alle successive riaperture degli altri ambulatori territoriali.



Il provvedimento si inserisce nel solco tracciato dall’ordinanza n. 40 del 6 maggio 2020, con la quale la Regione Calabria – nell’ambito delle misure volte alla prevenzione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – ha fornito indicazioni vincolanti per garantire le prestazioni delle attività di specialistica ambulatoriale territoriale. [Continua]

«Si precisa – spiegano dall’Asp vibonese – che per le attività di specialistica ambulatoriale ospedaliere, l’ordinanza regionale ha previsto (considerato il delicato contesto all’interno del quale verrebbero svolte) un ulteriore breve periodo di differimento, fatta eccezione per le prestazioni urgenti. La ripresa dell’attività avverrà gradualmente secondo un cronoprogramma a step che terrà conto dell’andamento dell’epidemia e che inevitabilmente comporterà (per come previsto dalle indicazioni contenute nell’ordinanza) una riduzione del numero delle prestazioni».

Nello specifico, gli utenti con «prenotazioni sospese nei mesi scorsi per l’emergenza Covid-19, saranno contattati dagli operatori del Cup per il recupero delle prenotazioni pregresse e solo successivamente si procederà con le nuove prenotazioni. Al fine di tranquillizzare i nostri assistiti – si aggiunge -, si comunica che saranno adottate tutte le necessarie precauzioni per ridurre l’esposizione a rischi anche potenziali. L’accesso alle strutture sanitarie avverrà infatti in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, consentendo la protezione degli operatori e degli utenti dall’eventuale contagio».

Nel chiedere la massima collaborazione, l’Asp di Vibo riporta alcune fondamentali regole di comportamento che dovranno essere rigorosamente rispettate da tutti coloro che usufruiranno delle prestazioni sanitarie: rispetto del distanziamento sociale interpersonale; uso delle mascherine chirurgiche per l’accesso ad ogni prestazione; compilazione autocertificazione fornita dall’Azienda e accesso previo pre-triage; possibilità di accompagnatori solo se soggetti non autosufficienti o minori; il soggetto che richiede la prestazione dovrà raggiungere l’accettazione con un anticipo di 15 minuti; obbligo di igienizzare le mani in entrata e in uscita e di allontanamento dalla struttura nel più breve tempo possibile».