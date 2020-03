Il parcheggio fuorilegge dell’auto della Provincia di Vibo davanti al Liceo

Sosta sul marciapiede per la Panda dell’amministrazione provinciale. Quando l’esempio viene dall’alto…

Non si conosce il motivo di tanta fretta, di certo il parcheggio di un’auto dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia dinanzi all’ingresso del Liceo Classico “Michele Morelli” parla da solo. Chi si trovava alla guida della Pandina vecchio modello ha pensato infatti “bene” (si fa per dire) di salire con l’intero mezzo sul marciapiede ostruendo di fatto il passaggio ai pedoni ed a due passi dalle strisce pedonali, per poi allontanarsi lasciando tranquillamente la macchina in sosta. Vietata, naturalmente. Un parcheggio che la dice lunga sul rispetto delle regole da parte di chi altre regole pretende poi siano rispettate dai cittadini. San Francesco di Sales diceva: “Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole”. Aspettando che gli insegnamenti del santo arrivino prima o poi anche ad alcuni dipendenti dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia.