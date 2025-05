Vibo, restyling per il sito web del Comune: «Ora navigazione più intuitiva e facile seguendo le linee guida nazionali»

«È online da alcuni giorni il nuovo sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, raggiungibile qui. Realizzato seguendo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale – si legge nel comunicato stampa dell’Ente -, il sito presenta una veste grafica coerente ed uniforme, facilità di navigazione, un motore di ricerca, una suddivisione degli argomenti che consente una rapida consultazione. Un luogo virtuale all’interno del quale il cittadino può facilmente orientarsi per ricevere informazioni ed interagire con l’Ente. Finanziato con i fondi del Pnrr – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, che prevede una standardizzazione dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, il nuovo portale è pensato per andare incontro all’utente sotto due profili: la comunicazione, con la presenza già in home page delle notizie, i comunicati stampa, gli avvisi più importanti; e i servizi, con le apposite sezioni dotate di tutte le informazioni e le indicazioni, nonché la relativa modulistica per il disbrigo delle pratiche. Grande spazio verrà inoltre dato all’aspetto del turismo e dell’accoglienza, dei luoghi storici da visitare e delle bellezze paesaggistiche».

Il sito, hanno fatto ancora sapere dalla sede municipale, «è ancora in continua fase di perfezionamento, per eventuali segnalazioni su incongruenze o errori che dovessero verificarsi in questa prima fase di lancio, l’ente chiede la collaborazione dei cittadini attraverso una apposita segnalazione all’ufficio preposto Informazione – Comunicazione – Urp alla mail urp@comune.vibovalentia.vv.it».