Gerocarne, a breve Poste attivirà uno sportello bancomat. Il sindaco Vivona: «Un passo importante per migliorare la qualità della vita»

Importante novità per il comune di Gerocarne, dal momento che d’ora in avanti sarà dotato del servizio Poste bancomat (a breve sarà attivo) grazie alla collaborazione con Poste Italiane. Un servizio in più e sicuramente efficiente per l’intero territorio gerocarnese e reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Vivona.

Il servizio Poste bancomat

Proprio il primo cittadino esprime tutta la sua soddisfazione: «Siamo felici di annunciare che, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, è stato finalmente installato un bancomat nel nostro paese. Questo nuovo servizio rappresenta un passo importante per migliorare la vita quotidiana dei cittadini e facilitare l’accesso ai servizi bancari, riducendo la necessità di spostamenti verso i centri abitati più lontani. La presenza del Postamat, infatti, non solo contribuirà a rendere più comoda la gestione delle operazioni quotidiane, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, rendendo il nostro paese ancora più accessibile e attrattivo per i visitatori».

E ancora: «Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto e che hanno contribuito a rendere questa iniziativa una realtà. Ringrazio soprattutto Poste Italiane che, in un solo anno, non solo ci ha fornito del servizio Postamat ma ha anche (lo scorso anno) rilasciato un finanziamento per la ristrutturazione della nostra Posta. Un grazie va anche alla responsabile di zona che mi ha aiutato a completare anche questo obiettivo che non era di certo scontato».