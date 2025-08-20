Notifiche e pagamenti online, il Comune di Vibo Valentia accelera sulla transizione digitale

Il Comune di Vibo Valentia, nell’ambito delle iniziative legate all’innovazione tecnologica e con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e accessibili alla cittadinanza, ha attivato un nuovo servizio: le notifiche digitali. Attraverso l’app IO, scaricabile gratuitamente, i cittadini possono ora ricevere comunicazioni ufficiali direttamente sul proprio dispositivo, sostituendo le tradizionali (e costose) notifiche cartacee inviate tramite raccomandata. Basta prestare il consenso alla ricezione tramite la piattaforma SEND per attivare il servizio.

«Questa innovazione – si legge in una nota dell’Amministrazione – rappresenta un vantaggio concreto sia per l’amministrazione, poiché si riducono i costi di spedizione, sia per i cittadini, perché si annullano le spese di notifica e si guadagna in comodità e tempestività. Ma non è tutto. Sempre tramite l’app IO, il Comune di Vibo Valentia – abilitato al sistema PagoPA – consente ai cittadini di effettuare in modo semplice e sicuro pagamenti e versamenti verso l’ente: tributi, rette, diritti di segreteria, multe e altri servizi comunali saranno gestibili in pochi clic, direttamente dal proprio smartphone o PC. In questi giorni sono partite le prime notifiche digitali da parte del Comune, in particolare quelle relative alle violazioni del codice della strada e di atti amministrativi più generali.

L’assessore all’Innovazione tecnologica, Luisa Santoro, esprime grande soddisfazione: «Con questa doppia attivazione/implementazione – notifiche digitali e sistema PagoPA – Vibo Valentia si conferma tra i Comuni più attenti alla trasformazione digitale. Stiamo costruendo un’amministrazione più snella, trasparente e vicina ai cittadini, dove la tecnologia è al servizio della semplificazione e dell’efficienza con risparmio per i cittadini sia in termini di costi che di tempo perso in inutili code agli uffici postali. Invitiamo perciò tutti i cittadini a scaricare l’app IO ed abilitare i servizi disponibili per fruire di un rapporto più diretto e moderno con la pubblica amministrazione. E per chiunque avesse difficoltà ricordiamo che i punti di facilitazione attivi presso il Comune e nelle frazioni, nei giorni prestabiliti, saranno ben lieti di aiutare i cittadini che ne avranno necessità per attivare questo importante servizio».