Vibo Marina e quelle strade che creano solo disagi -VIDEO

Nella città dei cantieri perpetui, delle eterne incompiute e delle proteste inascoltate, si continua a fare i conti con una viabilità da incubo. Crateri sulle strade, pericoli per persone e mezzi, rischi crescenti per automobilisti e pedoni. Gli enti locali solo talvolta provano a correre ai ripari ma lo fanno con interventi effimeri. Sesta traversa di via Parodi, Vibo Marina. Prima una perdita acqua, poi l’intervento di riparazione che ha lasciato la strada in pessime condizioni.

Buche e avvallamenti costringono le auto a veri e propri slalom. Un problema segnalato al Comune che pare abbia intenzione di rattoppare le buche. «Dopo diverse segnalazioni mi è stato risposto dall’ufficio preposto che tra una ventina di giorni verrà una squadra di operai a fare un intervento di ricolmatura. Tradotto vuol dire rattoppare le buche che alla prima pioggia – dice Giuseppe Callipo– si ripresenteranno. Bisognava ripristinare il mano stradale.

Lungo questa arteria transitano i residenti, un centinaio di famiglie, ma anche i clienti della farmacia e di una scuola di danza. La strada è pubblica – dice l’uomo – perché il Comune non predispone interventi risolutivi invece di rattoppare e per di più tra venti giorni?». A fargli eco un altro residente della zona. «La strada è pericolosa. Difficile transitare con le auto, ancora più rischioso percorrerla a piedi. Abbiamo diritto ad una strada. O no?».