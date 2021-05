Dopo cinque anni Nicotera Marina ha il suo nuovo ufficio postale

I precedenti locali erano stati chiusi nel 2016 poiché non idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Due gli sportelli polifunzionale per una sede dotata ora di comfort e sicurezza

Ha riaperto nella nuova sede ristrutturata di via Cairoli, l’ufficio postale di Nicotera Marina. Era stata l’Asp di Vibo Valentia nel 2016 ad indurre Poste italiane a chiudere i precedenti locali dopo un sopralluogo nei locali, ritenuti non a norma e non idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le Poste di Nicotera Marina erano state così prima trasferite in una postazione mobile e poi in un container. Dopo cinque lunghi anni, quindi, la nuova sede di via Cairoli che risponde a tutti gli standard di sicurezza (ed anche di misure anti-covid) ed offre ai cittadini un servizio decisamente migliore, con due sportelli polifunzionali capaci di assicurare lo svolgimento di tutte le operazioni postali. Molto più accogliente anche la sala d’attesa. [Continua in basso]

“La sede offre ai cittadini – spiega Poste italiane – la possibilità di utilizzare i servizi con maggiorecomfort e sicurezza ed è dotata di due sportelli polifunzionali che garantiscono tutte le operazioni finanziarie e postali, una sala al pubblico più ampia e accogliente per la clientela, senza barriere architettoniche. L’azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso come le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay”.

La nuova sede, che si aggiunge all’offerta di servizi di Poste Italiane in provincia di Vibo Valentia dove è presente con 61 altre sedi, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45 ed il sabato dalle 8,20 alle 12,45.