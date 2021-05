Completati a Vibo i lavori nella scuola per l’infanzia di via Palach

Saranno presentati domani alle ore 13 i nuovi locali della scuola per l’infanzia di via Jan Palach a Vibo Valentia totalmente ristrutturata. I lavori di adeguamento antisismico, finalmente completati, sono durati circa due anni, lasso temporale in cui la scuola è rimasta chiusa. La ristrutturazione ha interessato l’intero edificio, ora completamente rifatto e che è stato dotato anche di un impianto di video sorveglianza. Una scuola pronta ad accogliere i più piccoli e posizionata in una zona semi-centrale della città, divenuta punto di riferimento negli anni per genitori ed insegnanti. L’inaugurazione vera e propria è invece prevista per il mese di settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico.