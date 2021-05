Gli studenti di Ricadi presentano IDEA, un progetto contro la dispersione scolastica

Domani, venerdì 28 Maggio, alle ore 19, al Teatro della Torre Marrana di Ricadi (VV) saranno presentati i lavori finali dei laboratori di scrittura creativa, cinema e sport, realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di Spilinga, Ricadi e Santa Domenica. Il Progetto è stato realizzato dall’Istituto Comprensivo Statale di Ricadi per l’anno scolastico 2020/2021, in partnership con European Culture and Sport Organization -ECOS, finanziato dal Ministero dell’Istruzione attraverso il Bando “Orientamento scolastico e contrasto alla dispersione scolastica art.4 D.M. n 741/2019”.

Durante i laboratori creativi gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Spilinga e Ricadi, in collaborazione con esperti professionisti, hanno finalizzato 4 sceneggiature su temi scelti e sviluppati da loro stessi. Un vero e proprio lavoro di ingegno collettivo che ha portato poi alla realizzazione di 4 cortometraggi professionali che verranno proiettati in anteprima al Teatro della Torre Marrana. Durante il laboratorio di sport, gli studenti della scuola primaria e secondaria di Santa Domenica, seguiti da tecnici sportivi e professionisti qualificati, hanno invece realizzato un percorso ludico sportivo, insieme a momenti di riflessione su sani stili di vita, diritti ed uguaglianza, che si concluderà con un grande torneo di calcio di 5 con le squadre composte dalle studentesse e dagli studenti che hanno partecipato al laboratorio.

L’obiettivo principale del progetto IDEA è di contenere il fenomeno dell’abbandono scolastico, creando nuovi forme che coinvolgano i ragazzi in maniera più diretta nell’ottica di una scuola più attrattiva e collegata al mondo professionale. Il progetto mira inoltre ad intervenire nello sviluppo delle competenze di base dei ragazzi, nel miglioramento della comprensione del testo e sulla sensibilizzazione dei temi dell’agenda 2030 per la scuola. Il tutto stimolando nuove esperienze di socialità e di collaborazione.