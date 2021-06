Comune, visita del capo dell’FBI per l’Italia, Vaticano e Malta, David Orozco

Ieri mattina, prima di recarsi a Palazzo Gagliardi, sede dell’istituto di Criminologia, ha fatto al Comune di Vibo Valentia, per un gradito saluto, David Orozco, capo dell’FBI per Italia, Vaticano e Malta. «Abbiamo parlato dell’intelligenza artificiale – ha riferito il sindaco Maria Limardo – che ormai sta diventando fondamentale anche nella giustizia e nella ricerca dei criminali sempre più attrezzati nel mondo del dark web. Nel corso dell’incontro ho apprezzato l’uso che fa l’FBI delle nuove tecnologie e dei grandi risultati che si stanno ottenendo. Orozco – ha proseguito il primo cittadino – era già stato ospite a Vibo Valentia quando gli era stata conferita la laurea ad Honorem dall’Istituto di Criminologia della nostra città. È voluto tornare con la famiglia perché affascinato dalla nostra terra e dalla sua bellezza».(continua in basso)

Il sindaco, quale segno di amicizia, ha voluto infine donare il libro “La montagna Calabrese” in ricordo – ha chiuso la Limardo – «della visita alla nostra terra e delle sue straordinarie bellezze».