A/2, nel tratto vibonese al via il rifacimento del tappeto di usura drenante

«Per consentire gli interventi di rifacimento del tappeto di usura drenante lungo la A2, “Autostrada del Mediterraneo”, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Vibo Valentia. Nel dettaglio, fino al 25 giugno prossimo sarà in vigore un doppio senso di circolazione dal km 369,800 al km 374,900 e la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita in carreggiata sud dello svincolo di Mileto». È quanto si legge in una breve nota dell’Anas.