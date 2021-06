La musica contro l’abbandono scolastico: il progetto tra Vibo Marina e Ricadi – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Saverio Caracciolo



Si è concluso nella bellissima location del teatro di Torre Marrana di Ricadi, il progetto “Idea contro la dispersione e contro l’abbandono scolastico”, a cui hanno partecipato gli alunni dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Valentia Marina e l’Istituto comprensivo di Ricadi. Un’iniziativa voluta dalla dirigente scolastica, Maria Salvia, sempre molto attenta alle varie problematiche dei suoi alunni. [Continua in basso]

Il progetto conclusosi ieri è stato diviso in vari moduli, comprendenti cinema, sport e, in particolare, musica, un’arte intesa come linguaggio universale comprensibile a tutti e in grado di aggregare facendo percepire ai ragazzi la passione e l’amore per lo studio: «I ragazzi percepiscono l’amore per la scuola quando questa sa essere attraente, attrattiva e non una purga», ha detto Maria Salvia.

Paolo Damiani

Per l’occasione, la dirigente ha voluto fortemente un grande della musica jazz, Paolo Damiani, violoncellista e contrabbassista di fama internazionale, che ha accettato di buon grado l’invito a lavorare con i ragazzi, considerati il pubblico di domani e, perché no, anche futuri musicisti.

Damiani ha trascorso tre giorni con i giovani, facendogli conoscere il mondo del jazz, una musica meravigliosa che permette di conciliare la mente, il corpo e l’anima, e portando i ragazzi a creare le loro personali melodie, vero obiettivo del maestro. Improvvisare significa creare musica nell’attimo stesso in cui si fa, quindi attingendo alle proprie capacità immaginative. Una sfida non semplice, ma sicuramente intrigante.