Nicotera, gli studenti incontrano la squadra cinofili e il cane poliziotto Malakeh

Nell’ambito del progetto “Giornate della legalità”, la squadra Ccnofili della Polizia di Stato ha incontrato gli alunni dell’Istituto comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera. Due agenti hanno illustrato i compiti della Specialità e hanno mostrato come Malakeh, il cane antiesplosivo, lavora e riesce ad individuare eventuali ordigni garantendo quotidianamente una maggiore sicurezza per i cittadini.

Data la grande attenzione del giovane pubblico, è stata effettuata una vera e propria simulazione di ricerca dando così la possibilità ai ragazzi di poter interagire con Malakeh. Non sono mancate le innumerevoli carezze anche da parte dei più timorosi che, sin da subito, hanno dimostrato grande interesse non solo per i poliziotti a quattro zampe ma anche per il lavoro svolto giorno dopo giorno dalla Polizia di Stato.