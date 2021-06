Santa Domenica di Ricadi, fra voragini e sterpaglie lungo la strada del mare -Foto

Sterpaglie così alte da invadere la cartellonistica stradale. E poi un corredo di buche, avvallamenti e dislivelli che l’accomunano a decine di strade locali. Così si presenta la strada del mare, nel tratto rientrante nel territorio comunale di Ricadi, contrada Fonte di Bagnariaa Santa Domenica.[Continua in basso]

Il cartello della Provincia

Una strada pericolosa

Una situazione allarmante denunciata dai residenti che chiedono, con la stagione turistica alle porte, l’intervento della Provincia di Vibo Valentia per ridare dignità e decoro alle arterie di competenza: «Questa strada che conduce anche al cimitero di Santa Domenica di Ricadi – spiegano i cittadini – viene dichiarata “pericolosa” con tanto di cartello della Provincia di Vibo». Si tratta di una via di collegamento importantissima perché «vi transitano giornalmente decine e decine di autobus con turisti a bordo». E non solo. La zona è costellata da diverse strutture ricettive, pertanto viene attraversata anche da camion e furgoni che «riforniscono tutta la zona di Capo Vaticano».

Voragini lungo la strada del mare

Buche e sterpaglie