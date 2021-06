Filadelfia, il Comune pronto a distribuire pacchi alimentari

L’amministrazione comunale di Filadelfia ha aderito al progetto del Banco delle Opere di Carità Calabria Onlus di Cirò Marina. L’iniziativa prevede la distribuzione di pacchi alimentari in numero massimo per 60 persone, da agosto 2021 a luglio 2022 in favore di famiglie bisognose e in possesso di alcuni requisiti: stato di indigenza, ovvero non abbiano un reddito familiare annuale Isee superiore a 6.000 mila; non percepiscono analogo pacco alimentare da altri soggetti (come, ad esempio, chiese, caritas, o altri enti no profit). Le domande – modulo da scaricare all’indirizzo http://www.comune.filadelfia.vv.it – dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Filadelfia, mediante consegna a mano o a mezzo Pec protocollo.filadelfia@asmepec.it entro e non oltre il termine perentorio del 5 luglio 2021, ore 12. Farà fede la data di acquisizione della domanda al protocollo generale dell’ente. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: dichiarazione Isee del nucleo familiare non superiore 6.000 euro; fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione; autocertificazione e/o documenti attestanti altre eventuali particolari condizioni di fragilità sociale non indicate nel presente bando.