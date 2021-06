Stefanaconi, l’intera comunità festeggia i cento anni di nonna Grazia

Nonna Grazia assieme al sindaco Solano

Comunità di Stefanaconi in festa per i cento anni di Grazia Primerano, che proprio oggi ha tagliato l’invidiabile traguardo per la felicità di figli e nipoti e di tutti i concittadini che hanno gioito insieme a lei. Festa sobria ma sentita, quella che si è svolta nell’abitazione della figlia della neo-centenaria, alla quale ha preso parte – nel rispetto delle limitazioni dovute al Covid – una delegazione dell’amministrazione comunale composta dal sindaco Salvatore Solano, dall’assessore Emanuele Franzè e dal presidente del Consiglio Domenico Barbalaco. La nonnina, dal canto suo, è stata ben felice di condividere la ricorrenza con gli amministratori – che l’hanno omaggiata di un mazzo di rose – e per loro tramite con l’intera comunità. [Continua in basso]

«Stefanaconi – ha dichiarato il sindaco – per la prima volta annovera due centenarie in vita. Con nonna Angela alla soglia dei 106 anni, nonna Grazia neo centenaria e con circa 30 novantenni, il nostro si conferma uno dei paesi più longevi della provincia di Vibo Valentia. Questo è sinonimo che a Stefanaconi il cibo e l’aria sono buoni, e che qui si vive a lungo. La cosa più bella e toccante è che la nonnina è lucidissima e si è emozionata quando ha capito di aver ospitato buona parte dell’amministrazione comunale a casa della figlia. Sono quelle persone – ha aggiunto il primo cittadino di Stefanaconi – che sicuramente hanno contribuito alla costruzione dell’Italia. Persone che hanno vissuto periodi durissimi come quello della guerra, della fame, in parte della Spagnola e ora del Covid. Il gesto dell’amministrazione è stato sentito perché dettato dal cuore. Un ringraziamento a Franza Stefanaconi, nella persona del suo ideatore Battista Bartalotta, per aver dato diffusione dei video e delle foto attraverso la sua pagina Facebook, che sicuramente hanno fatto gioire i tanti familiari, parenti e compaesani, sparsi in tutto il mondo, nel sentire la voce di nonna Grazia in un giorno così speciale».