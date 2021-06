Viaggio tra le bellezze di Capo Vaticano e Tropea con la sfilata di auto storiche

Si è conclusa la due giorni organizzata dall’associazione “Calabria Racing” che ha visto l’equipaggio del sodalizio visitare i luoghi più suggestivi della Costa degli Dei a bordo delle proprie auto storiche. Un viaggio tra le bellezze del territorio che è partito da Capo Vaticano e, dopo aver fatto tappa a Santa Domenica, si è concluso a Tropea. [Continua in basso]

Soddisfatto per la buona riuscita dell’evento il presidente Piero Canino: «Da anni giriamo per la Calabria e in pochi casi abbiamo ricevuto l’accoglienza e l’affetto riservatoci in questa occasione». All’organizzazione hanno collaborato anche le amministrazioni comunali di Ricadi e Tropea, attività imprenditoriali e associazioni di volontariato.

Il responsabile territoriale dell’evento, Dario Loiacono, ha ringraziato il sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, l’assessore Luana Mazzitelli e l’amministrazione tutta, e poi il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, con tutta la sua amministrazione e in particolare l’assessore Greta Trecate. Sottolineato il contributo di Delizie Vaticane, Enoteca Russo e Acqua degli Dei che con i loro prodotti hanno realizzato l’aperitivo di benvenuto tenutosi al belvedere di Capo Vaticano nei locali messi a disposizione dal bar Las Palomas. E ancora il bar Gioiello e il bar Mascalzone che hanno contribuito al coffee break tenutosi a Santa Domenica, e Lady Tropea che ha curato l’aperitivo tenutosi nella piazzetta del cannone di Tropea. Alla riuscita della kermesse hanno infine collaborato anche i ragazzi dell’associazione “Futura – Santa Domenica”.