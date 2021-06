Vibo Marina, lezioni di ballo in spiaggia per il progetto danza “d’A…mare” – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

La suggestiva Costa degli dei fa da cornice ad una lezione di danza all’aperto. Protagoniste sono le ballerine della scuola progetto danza di Vibo Marina. Il Covid ha stravolto le loro abitudini senza fermare la voglia di ballare e di ritrovarsi. E così la bianca spiaggia del lido Proserpina diventa il palcoscenico perfetto di una scuola che si trasferisce all’aperto. Si chiama “danza d’A…mare”, con l’apostrofo e tanti colori quanti sono i diversi modi di fare arte.

L’ispiratrice del progetto è Antonella Ferraro, ballerina professionista che da anni coltiva talenti. Si danza al ritmo della musica che allieta i numerosi bagnanti cha già affollano la costa. «È una gioia avere ritrovato le mia allieve. Non potendo fare lezioni al chiuso ho deciso che l’unico modo per continuare a danzare era quello di sfruttare gli spazi all’aperto, anche perché il clima di Vibo Marina lo consente», commenta la maestra che aggiunge: «la danza è una medicina per il corpo e per l’anima».

La lezione è finita. La musica si spegne e ci si saluta in modo divertente e originale, ci si sfiora con i gomiti e col tallone per poi mandare un bacio al vento: «non abbiamo mai abbassato la guardia. Ecco perché ho deciso di sostituire i nostri abbracci con questo saluto che è davvero divertente», conclude.