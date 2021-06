Filadelfia, lotta alle barriere architettoniche: al Comune arriva il “montascale”

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio De Nisi comunica che nella giornata di ieri è stato consegnato al Comune di Filadelfia il “montascale”, che consentirà alle persone con disabilità motorie di superare la barriera architettonica dell’ingresso principale del Palazzo Comunale Quattrocchi, con personale già qualificato. [Continua in basso]

«In questo modo – annotano dalla sede municipale – si provvederà alla rimozione della pedana fissa, precedentemente installata ed autorizza dalla competente soprintendenza dei beni culturali. L’accesso al Palazzo Comunale, per le persone sopra indicate – assicurano dall’amministrazione cittadina – avverrà in sicurezza sia dall’accesso principale sito su corso Castelmonardo che dall’altro ingresso posto in via Carmelo Pujia». Insomma, un passo in avanti per cercare di eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici e, dunque, consentire alle persone con disabilità di potersi recare nelle tante amministrazioni locali senza subire la mortificazione di non potervi accedere.