Al via LaC Radio Cafè estate, tutti i giorni da lunedì a sabato alle 10:30: LA DIRETTA

Pronta a partire una nuova ed entusiasmante avventura su LaC Tv con LaC Radio Cafè estate in onda da oggi 28 giugno, tutti i giorni dal lunedì al sabato sul canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it a partire dalle 10.30.

Intrattenimento, tanta musica ma anche approfondimenti, collegamenti dalle spiagge e dalle piazze, interviste agli ospiti del giorno su cronaca temi d’attualità.

A condurre oggi Tato Iannello, Max Martinelli e Gennaro Calabrese. Ci collegheremo con Michele Macrì e Valentina Crudo dalla splendida Tropea, la perla del Tirreno quest’anno eletta anche il borgo più bello d’Italia. In collegamento skype invece Francesco Repice.