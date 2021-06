La guida Michelin premia il Me Restaurant di Pizzo con la stella verde

Il Me Restaurant di Pizzo conquista un altro riconoscimento. È la stella verde assegnata dalla guida Michelin che ha dedicato una sezione a quanti mettono in pratica comportamenti virtuosi a difesa del pianeta. Tra i ristoratori italiani, spicca il nome di Giuseppe Romano, «lo chef e la sua brigata – si legge nella motivazione – si impegnano in tanti piccoli gesti quotidiani in direzione della sostenibilità, intesa come rispetto del territorio, riduzione dello spreco e utilizzo di energia pulita».



Ecco che nel ristorante le bottiglie di plastica sono state sostituite da quelle in vetro, come in vetro sono i contenitori per il frigorifero. Il locale immerso nel verde è alimentato ad energia solare termica. Anche i prodotti per la pulizia sono prevalentemente ecologici. E i principali ingredienti utilizzati sono a chilometri zero grazie a fornitori della zona e a un piccolo orto che cura personalmente lo chefe sua moglie.