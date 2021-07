Deceduto l’arcivescovo emerito di Catanzaro Antonio Cantisani

Domani i funerali. Era anche consultore del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti

È morto stamani l’arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, monsignor Antonio Cantisani. Nato a Lauria Superiore (Potenza), diocesi di Tursi-Lagonegro, il 2 novembre 1926 venne ordinato presbitero il 16 giugno 1949. Dopo tanti anni come parroco a Sapri, venne eletto da Papa Paolo VI alla sede arcivescovile di Rossano il 18 novembre 1971. Fu ordinato vescovo il 27 dicembre 1971 e nominato vescovo a Cariati il 7 aprile 1979. Poi il trasferimento, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II nell’Arcidiocesi di Catanzaro e nella diocesi di Squillace il 31 luglio 1980, unificate nel 1986. Il suo motto episcopale era “Evangelizo vobis gaudium magnum”.



E’ stato il primo arcivescovo di Catanzaro-Squillace, il primo metropolita, divenuto emerito il 31 gennaio 2003. Dal 1985 al 1990 è stato presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della Conferenza episcopale italiana ed è stato poi confermato nell’incarico fino al 1995, quando è diventato presidente della Conferenza episcopale calabra. Nel 1990 è stato nominato anche consultore del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti.

È stato autore di innumerevoli pubblicazioni di taglio teologico, storico e spirituale, le ultime dedicate all’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Le esequie si terranno domani, alle ore 17, presiedute dall’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, nella Basilica dell’Immacolata a Catanzaro.

Il cordoglio della Curia

«Il vescovo di Catanzaro-Squillace, unitamente al Collegio presbiterale, alle persone di vita consacrata, ai diaconi ed ai fedeli tutti, affida a Dio l’anima di monsignor Antonio Cantisani, oggi passato dalla vita sulla terra alla vita eterna». È quanto si legge in una nota della Curia di Catanzaro.

