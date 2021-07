Comune Vibo, il sindaco incontra l’Ente nazionale sordomuti della provincia

Incontro al Comune di Vibo Valentia tra il sindaco Maria Limardo e una delegazione dell’Ente nazionale sordomuti provinciale, composta da: Silvestro Grillo (presidente), Enzo Murfuni (collaboratore), Chiara Grillo (interprete Lis). Al centro della riunione il progetto “Laboratorio permanente di matematica” che è stato illustrato dal coordinatore del progetto Domenico Costa. «Si tratta – ha spiegato quest’ultimo – di una attività didattica che utilizza prevalentemente il Geopiano e la Guida cartacea, al fine di presentare molti argomenti della disciplina attraverso un percorso pratico che vede l’alunno autentico protagonista. Infatti – ha aggiunto Costa – è l’alunno che utilizza il sussidio a scandire i tempi e le modalità operative che consentono di volta in volta di raggiungere i risultati previsti. È un approccio che non obbliga lo studente a imparare a memoria un elevato numero di regole e formule, ma consente di scoprirle attraverso percorsi pratici molto semplici, gestiti interamente in modo autonomo».

Il laboratorio diventerà presto a regime e sarà una risorsa didattica a disposizione del territorio: tutti gli alunni, infatti, lo possono visitare e utilizzare, nei tempi e nei modi da concordare, accompagnati dai docenti di sostegno e dai docenti curricolari. L’idea, naturalmente, è stata molto apprezzata da parte del primo cittadino del capoluogo che ha speso parole di elogio nei confronti dell’Ens vibonese, garantendo la vicinanza del Comune per altre iniziative a carattere sociale.