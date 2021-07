Vibo Marina, in porto il megayacht Force Blue dell’ex patron della F1 Ecclestone

L’imbarcazione si è fermata nella zona antistante lo scalo portuale per permettere al personale di ritirare alcuni prodotti tipici del Vibonese

Il megayacht Force Blue, recentemente acquistato dall’ex patron della Formula Uno Bernie Ecclestone, si è avvicinato stamattina, attorno alle ore 6, nella zona antistante il porto di Vibo Marina allo scopo di permettere al personale di bordo di ritirare dei prodotti tipici del Vibonese prima di dirigersi verso Portofino. Il nuovo management ha inteso affidare come già in passato alcuni tenders alle cure dei tecnici altamente qualificati di Vibo. Tali interventi verranno coordinati dalla Marina Carmelo. I particolari lavori di refit dovranno essere ultimati entro la fine di luglio quando lo yacht sosterà con a bordo Eccleston e i suoi ospiti per alcuni giorni lungo la costa del vibonese.