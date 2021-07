Anche Stefanaconi si veste di tricolore a sostegno degli azzurri

Non solo Tropea e il suo scoglio di Santa Maria dell’Isola, anche la fontana che campeggia all’entrata di Stefanaconi in queste ultime sere si è vestita di tricolore per omaggiare la nazionale di calcio italiana, impegnata questa sera contro l’Inghilterra per la finale degli Europei.

«Un intervento di restyling – si legge sulla pagina Facebook del Comune – ha rimesso in funzione lo zampillo di Piazza della Repubblica. Un sistema di illuminazione che consente di impostare e cambiare i colori per ogni ricorrenza. Un bel colpo d’occhio all’entrata del paese che, oltre a dare decoro e bellezza, rappresenta un bel biglietto da visita per il nostro paese». E i primi colori impostati non potevano che essere quelli della bandiera italiana, a sostegno degli azzurri chiamati a far sognare un intero Paese.