Epli Calabria, a Mongiana eletto il nuovo direttivo delle Pro Loco

Nominati i membri del direttivo dell’Epli Calabria (Ente Pro Loco Italiane). I rappresentanti delle Pro Loco calabresi si sono ritrovati a Mongiana ed hanno eletto alla carica di presidente, Giuseppina Ierace, della Pro Loco di San Giogio Morgeto. Il nuovo gruppo è stato creato dopo aver abbandonato l’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia). Nel Vibonese sono 30 le Pro Loco che hanno aderito al progetto dell’Epli Calabria.



Nel corso della prima assemblea elettiva, l’ente di nuova costituzione ha quindi eletto la propria squadra di “governo” dotandosi di fatto di una struttura operativa e di rappresentanza. Per guidare questa prima fase, fondamentale per lo stesso ente, è stata quindi scelta Giuseppina Ierace, già impegnata in attività di coordinamento su base regionale. Ierace succede a Loris Ciurleo, giovanissimo traghettatore di Epli.



Le altre figure che comporranno l’organigramma Epli Calabria per i prossimi cinque anni sono: presidente Giuseppina Ierace (Pro-Loco Morgetia); consiglieri Anna Maria Sergi (Pro-Loco Careri) – responsabile delegazione Reggio Calabria Antonio Minnici (Pro-Loco Caraffa del Bianco); Concetta Macrì (Pro-Loco Gerace); Sebastiano Stranges (Pro-Loco Taurianova); Santo Morabito (Pro-Loco Cardeto); Giuseppe Maiuli (Pro-Loco S. Costantino C.); responsabile delegazione Vibo Valentia Michele Pisano (Pro-Loco Gerocarne); Antonietta Clemente (Pro-Loco Mileto); Francesco Siciliano (Pro-Loco Casali del Manco-Spezzano P.); responsabile delegazione Cosenza Maria Elena del Pizzo (Pro-Loco Amantea); Francesco Canino (Pro-Loco Simeri Crichi); responsabile delegazione Catanzaro Gianni Porcelli (Pro-Loco Caccuri); componenti organo di controllo: Rocco Romeo (Pro-Loco Casignana), Domenico Bloise (Pro-Loco Rende) e Domenico Barbaro (Pro-Loco Limbadi).