BallaCalabria, in arrivo il contest dell’estate firmato dal network LaC

Dinanzi un monumento, in una piazza, in spiaggia, tra le viuzze di un borgo, affacciati sul verde o nei pressi di un panorama mozzafiato, alle prime luci del giorno o illuminati dalla luce rossastra di un tramonto…tutto ciò che devi fare è ballare mostrando le bellezze della Calabria. Al via “#BallaCalabria”, il nuovo contest del network LaC per promuovere le bellezze della Calabria. Un importante driver di coesione sociale e promozione della nostra regione, un “noi” che si muove a ritmo di musica, condividendo un senso di felicità diffusa e raccontando una Calabria spesso nascosta, quella del nostro cuore e dei luoghi ai quali siamo più legati.

Come funziona BallaCalabria

Partecipare al contest #BallaCalabria è facile: sarà necessario posizionarsi davanti ad un monumento, un tramonto, uno scorcio, un panorama particolarmente interessante o un luogo a cui si è legati e registrare un breve video di almeno 10 secondi in cui si balla una canzone a propria scelta. I video dovranno mostrare le bellezze del territorio calabrese e dovranno avere come tema la valorizzazione del territorio. Il contest è aperto a tutti, senza vincoli di età, ed i migliori video confluiranno in uno spot che verrà montato e realizzato dal network LaC. I video potranno essere inviati tramite email all’indirizzo ballacalabria@lactv.it, tramite WhatsApp al numero 345 7256612 o caricando il video sui social con l’hashtag #ballacalabria. È possibile inviare più video per ciascun partecipante.

I requisiti dei video

I video degli utenti dovranno mostrare le bellezze del territorio calabrese in compresenza di uno o più soggetti che balleranno qualsiasi genere di danza. L’esibizione dovrà avvenire proprio davanti ai luoghi simbolo della Calabria che faranno da cornice.

È consigliato l’invio di una versione HD (1920×1080) prodotto in orizzontale. Il video può avere le seguenti estensioni: .avi, .mov, .mp4, .mpg, .mpeg. I migliori video saranno assemblati formando un unico video musicato che sarà poi reso pubblico nella sua interezza.

I migliori video inoltre potranno essere pubblicati sui canali social del network LaC, a insindacabile scelta della redazione. Sarà possibile inviare il proprio contributo fino al 20 agosto attraverso il numero di telefono o la mail dedicata.

Diritti di utilizzo

La partecipazione al Contest implica la cessione dei diritti di utilizzo per qualsiasi finalità promozionale online e offline. Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo comporta l’autorizzazione all’utilizzo del materiale video prodotto ed implica la concessione di una licenza d’uso, temporalmente illimitata a favore del Network LaC ed è comprensiva dei seguenti diritti: diritto di pubblicazione, diritto di riproduzione su qualsiasi supporto visivo, montaggio, adattamento, elaborazione, diritto di distribuzione in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di pubblicazione tramite la rete pubblica ed i social network.

I partecipanti al Contest garantiscono che: