Provinciale Mongiana-Passo Croce Ferrata, il Comune di Nardodipace: «Lavori mai partiti»

Il Comune di Nardodipace denuncia lo stato di degrado e abbandono in cui versa la strada provinciale bivio Mongiana-Passo di Croce Ferrata, ex ss 501 nel tratto di Fabrizia. Lo fa attraverso una missiva indirizzata al prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli e per conoscenza al presidente della Provincia Salvatore Solano e alla Regione Calabria. [Continua in basso]

«Degrado indicibile»

Si tratta dell’unica «arteria che collega la frazione Cassari con Vibo Valentia e Serra San Bruno, sede di ospedale, scuole e servizi in generale». Il tratto risulta «da anni impraticabile e vergognosamente, per non dire dolosamente, tenuto in uno stato di degrado indicibile».

Lavori appaltati ma ancora fermi

A giudizio del sindaco Antonio Demasi «la cosa più incomprensibile è che esiste un progetto per la realizzazione di una ciclovia che prevede la bitumazione dei tratti più dissestati della strada i cui lavori sono stati appaltati da qualche anno dall’Ente parco nazionale Aspromonte ma inopinatamente non vengono eseguiti adducendo una sequela di pseudo motivazioni che il Rup tra fuori a singhiozzo».

Chiesto l’intervento del prefetto

Ebbene, denuncia il primo cittadino «dopo una serie di incontro, solleciti telefonici, lettere ufficiali, un mese fa in un incontro alla Regione Calabria-Assessorato Ambiente si era stabilito che entro il 20 luglio sarebbe iniziati i lavori». Ad oggi, tuttavia «tutto tace, compreso il Responsabile unico del procedimento che non risponde neanche il telefono». per questo Demasi sollecita l’intervento della Prefettura di Vibo «per porre fine a una situazione non degna di un paese civile».