A Mileto una serata dedicata al grande cantautore calabrese Rino Gaetano

L’incontro a Palazzo dei normanni

Dopo Fabrizio De Andrè, anche un altro grande artista italiano verrà ricordato in modo consono a Mileto in questa estate 2021. Si tratta di Rino Gaetano, a cui l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare la serata del 19 agosto. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati nel corso di un apposito incontro svoltosi a Palazzo dei normanni, alla presenza del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, del vicesindaco Mimmo Pontoriero, degli assessori Rosalba Gangemi e Fortunato Zoccoli e dei consiglieri Fortunata Dimasi e Francesco Ciccone. In quella data, a partire dalle 22, a ripercorrere a Paravati (piazza Caduti di Nassiriya) l’arte del grande cantautore calabrese – morto prematuramente 40 anni fa in un incidente stradale – saranno i “Ciao Rino”, la band nata nel 1999 proprio per far riscoprire i brani più belli e significativi di Rino Gaetano.

D’allora molta acqua è passata sotto i ponti e il gruppo musicale – dopo il concerto evento tenuto nel 2001 per i 20 anni della morte del cantautore allo stadio centrale del Tennis di Roma – ha fatto rivivere l’artista in tutti i luoghi d’Italia. Dalla sua, tante apparizioni televisive in programmi Rai e le collaborazioni con nomi famosi del panorama canoro nazionale e internazionale, tra cui Simone Cristicchi, Arisa, Alan Parson, Il Volo, Daniele Silvestri. Nel corso dell’incontro svoltosi a Palazzo dei normanni il sindaco Giordano ha sottolineato «il segnale forte di ripresa che viene dato con questi eventi, a tanti mesi dall’inizio della pandemia da Covid-19». Lo stesso ha anche illustrato le tante altre iniziative in itinere o già in corso, «che contribuiranno a rendere un po’ più serena e gioiosa l’estate in corso». Tra queste, appunto, la serata finale del concorso canoro “Ricordando D’Andrè”, prevista il 18 agosto in piazza Badia e riproposta nella cittadina normanna a 10 anni di distanza dalla sua ultima edizione.