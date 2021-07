San Gregorio, il Comune conferisce la cittadinanza onoraria a Saman Abbas

L’amministrazione comunale di San Gregorio D’Ippona, guidata dal sindaco Pasquale Farfaglia, ha conferito la cittadinanza onoraria a Saman Abbas, diciottenne pakistana scomparsa da oltre due mesi e probabilmente assassinata, secondo gli inquirenti, dagli stessi familiari poiché non voleva assoggettarsi alla tradizione dei matrimoni combinati dalle famiglie.

«Da più di cinquant’anni – si legge in una nota del Comune – l’Italia si impegna nella tutela dei diritti civili e di quelli del mondo femminile, ma visto il numero eccessivo di femminicidi c’è il pericolo di riprendere una cultura retriva nei confronti della donna e nel rispetto della stessa per cui assegnare la cittadinanza onoraria a Saman Abbas è stato un atto di civiltà e di richiamo delle coscienze. Il monito del Consiglio è anche quello di impegnarsi ad applicare al meglio le tante leggi varate a sostegno delle donne vittime di soprusi perché nella triste vicenda della giovane pakistana, che era ricorsa ai servizi sociali per denunciare la sua storia, c’è stata una probabile criticità anche da parte di chi doveva proteggerla. Il Comune di San Gregorio d’Ippona – prosegue il documento dell’amministrazione – si dichiara contrario ad ogni forma di sopruso contro le donne e invita ad avere fiducia delle istituzioni e degli uffici competenti presenti nella stessa amministrazione per lottare ogni forma di condizionamento violento della libertà. San Gregorio d’Ippona abbraccia Saman e con lei ogni donna che perde la vita per lottare per le proprie legittime aspirazioni».