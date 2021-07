Vibo, Uici e “Fenice” insieme per favorire l’inclusione sociale

Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e Società cooperativa sociale “Fenice” (quest’ultima costola operativa dell’Uici che si impegna particolarmente a favore di persone con disabilità diverse dalla cecità), domani, sabato 31 luglio, alle ore 10, si ritroveranno insieme in un apposito incontro per fare un resoconto del lavoro fatto e per pianificare il proprio futuro presso la Chiesa della Sacra Famiglia di Vibo Valentia. «Lo faranno ancora una volta insieme – dichiarano Rocco De Luca ed Eugenio Mazzini, rispettivamente alla guida dell’Uici e della “Fenice” – per dare sempre più forza ai progetti di inclusione e valorizzazione posti in essere con un cammino comune che sta dando respiro ai disabili ed alle loro famiglie, rappresentando una valvola di scarico, un grande supporto, una speranza per quanti senza molte altre risposte. I cittadini e gli organi di informazione ci stiano vicini: non chiediamo altro se non la presenza, per sensibilizzare e – concludono De Luca e Mazzini – sentirci più forti nel proseguire sulla strada della condivisione di problemi che, vissuti unitariamente, divengono sicuramente meno difficili da risolvere».