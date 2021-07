Cna Vibo, Antonino Cugliari riconfermato presidente della Confederazione

Antonino Cugliari

Antonino Cugliari, titolare della Domenico Cugliari Sas, è stato riconfermato presidente della Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) di Vibo Valentia, prima associazione datoriale, in occasione dell’assemblea elettiva tenutasi oggi nella sala “Murmura” della locale Camera di commercio. La riconferma di Cugliari – è stato detto a più voci stamane – è il riconoscimento del lavoro svolto in questi quattro anni che ha visto l’associazione crescere notevolmente nel numero degli iscritti. Nel suo intervento il presidente, pur ricordando i momenti difficili vissuti dalle piccole e medie imprese negli ultimi due anni dovuti alla pandemia, che ha marginalizzato sempre più pesantemente il territorio, a tal proposito ricorda che i Comuni dovrebbero abbassare la Tari in quanto diminuendo la produzione anche i consumi sono ridotti, ha lanciato un messaggio di speranza che ha come primo obiettivo il rilancio del territorio. [Continua in basso]

«La Cna di Vibo Valentia – ha detto Cugliari – non starà a guardare e tale obiettivo sarà perseguito con energia e determinazione. Bisogna sfruttare bene e meglio le risorse economiche messe a disposizione dalla comunità europea: dall’innovazione al verde, all’ecobonus, alle infrastrutture necessarie ed indispensabili per il territorio quali l’alta velocità ferroviaria, la rete infrastrutturale stradale. Le istituzioni devono essere sempre più capaci di interagire con le imprese che sono in difficoltà».

Alla fine dei lavori si è proceduto all’elezione del comitato direttivo della Cna di Vibo Valentia, che risulta così composto: presidente Antonino Cugliari, vicepresidente Rosa Dumas, presidente Cna Pensionati Rosario Contartese. Consiglieri: Giorgio Capri, impiantista, Nicola Tavella, carrozziere, Pietro Scalamandrè, edile, Antonio Cortese, elettrauto, Francesco Crudo, edile, Antonio Fidale, edile, Fabio Muzzupappa, artigiano settore comunicazione, Giuseppe Monteleone, artigiano settore comunicazione, Giovanni Cugliari, artigiano settore arredo, Giuseppe Maccarone, impiantista, Raffaele Lo Giudice, operatore video, Antonino Tavano, impiantista, Jessica Penna, estetista, Armando Grillo, fotografo, Giuseppe Romano, chef, Francesco Lo Giacco, gommista, Giovanni Benvenuto, viticoltore, Andrea Aragona, video maker, Vincenzo Bardi, settore logistico, Marialaura Malfitano, Giorgio Maria Di Iorgi, gelataio, Giuseppe Di Martino, ristoratore, Maria Vittoria Moschella, commerciante. [Continua in basso]

Fanno parte del comitato dei garanti: Aldo Iozzo, Domenico Malta e Carmelo Quaranta; supplenti comitato dei garanti: Alessandro Pagano, Rodolfo Barbalace e Giovanni Ferraro. Ospiti: Francesco Gioghà, Emanuela Cortese e Francesco Campisano.