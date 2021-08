Edilizia scolastica Vibo, ufficiale: ecco dove saranno trasferiti gli alunni

Accolta in Prefettura la proposta di Comune e dirigenti scolastiche per gli allievi delle scuole Don Bosco, Garibaldi e Murmura. Ma il 7 settembre nuovo vertice. Timori per il poco tempo disponibile per il trasferimento

La scuola “Don Bosco”

Si aggiorneranno il prossimo 7 settembre per ratificare le scelte probabilmente e, soprattutto, per fare un primo step sull'organizzazione, ma la soluzione avanzata dall'amministrazione comunale di Vibo Valentia – di concerto con le dirigenti scolastiche Mimma Cacciatore, Eleonora Rombolà e Tiziana Furlano – ha trovato il consenso di tutti. Vertice questa mattina presso la Prefettura del capoluogo per individuare la definitiva sistemazione dei circa 1.200 alunni, con annesso personale scolastico, che a settembre non potranno ritornare nelle loro scuole, "Don Bosco", "Garibaldi" e "Murmura", poiché interessate da lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, interventi che, peraltro, dovranno partire prestissimo. All'incontro di stamane, presso la sede prefettizia di Palazzo Rizzuti, erano presenti, oltre al prefetto Roberta Lulli, che ha presieduto la riunione, anche il sindaco del capoluogo Maria Limardo, il segretario generale del Comune Domenico Libero Scuglia, il presidente della Provincia Salvatore Solano, rappresentanti dei Vigili del Fioco, dei carabinieri e dell'Ufficio scolastico provinciale.

L’istituto comprensivo “Murmura”

Come ampiamento scritto nei giorni scorsi, dunque, gli alunni, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, saranno trasferiti nei locali di Palazzo Nicoletta, zona Cancello Rosso, di Palazzo delle Accademie, Largo Intendenza, e dell’ex caserma Garibaldi, piazza Diaz. A questi edifici, però, l’amministrazione ha anche individuato altri locali da affiancare e dove poter trasferire le aule: parliamo della scuola “Buccarelli“, del liceo classico “Morelli” e del Centro Sacra Famiglia. Questo, comunque, nel dettaglio il piano predisposto dall’esecutivo Limardo con il pieno consenso delle tre dirigenti: gli alunni della scuola elementare “Don Bosco” (25 classi) saranno trasferiti nell’ex caserma Garibaldi, mentre quelli della scuola media “Garibaldi” (15 classi) faranno lezione tra Palazzo Nicoletta e la scuola “Buccarelli”. Infine, gli allievi dell’istituto comprensivo “Murmura” (15-18 classi), che si trasferirà solo in parte poiché i lavori procederanno per lotti, saranno divisi tra Palazzo delle Accademie, il liceo “Morelli” e il Centro Sacra Famiglia. Come detto, però, non è stata scritta la parola fine. Qualche dubbio sulla tempistica oggi è stato sollevato, anche perché per aprire questi edifici occorrerà avere tutte le autorizzazioni di sicurezza pubblica del caso. Tant’è che il prefetto Lulli ha deciso – proprio per questi motivi – che le parti si dovranno ritrovare in Prefettura il prossimo 7 settembre, in quanto i tempi appaiono decisamente stretti per mettere in piedi un trasferimento così imponente (considerando anche che bisognerà allestire aule e uffici amministrativi vari) e, quindi, si vuole essere sicuri che tutto proceda per il meglio. Soprattutto perché il rischio – in caso di ritardi – è quello di non riuscire ad aprire le scuole interessate per l’avvio delle lezioni fissato per il 20 settembre.