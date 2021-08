Diocesi di Mileto, ciclo di incontri di monsignor Oliva nelle varie vicarie zonali

Il vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva

Quello di monsignor Francesco Oliva, dovrebbe essere un incarico protempore nella diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Il vescovo di Locri-Gerace, infatti, dal primo luglio è stato chiamato da Papa Francesco a gestire la fase di transizione, susseguente alle dimissioni di monsignor Luigi Renzo da titolare dalla più antica cattedra di rito latino del Meridione d’Italia. Tuttavia, l’amministratore apostolico della diocesi non sta lasciando nulla al caso e dal primo giorno sta spendendo anima e cuore per svolgere appieno la sua funzione, nell’attesa che dalla Santa Sede venga nominato il nuovo vescovo. La sua presenza negli uffici della Curia miletese è costante, così come gli incontri con i fedeli e tutti coloro che lo vogliono conoscere, salutare o esternare le proprie necessità. In questo contesto, dopo aver confermato in toto i vertici della Curia il 2 agosto ha avviato gli incontri zonali con i sacerdoti attivi nelle varie vicarie. [Continua in basso]

Dopo Tropea, ieri ha incontrato quelli dell’area della città sede di diocesi. A Mileto ha partecipato anche a un pranzo offerto a tutti i partecipanti dal rettore del seminario don Antonio Gennaro. Momenti vissuti in un clima di grande cordialità e reciproco rispetto. «Monsignor Oliva – spiega al riguardo don Domenico Dicarlo, parroco della basilica cattedrale e vicario di zona – ha suscitato in tutti noi grande entusiasmo. Colpisce il suo atteggiamento paterno, affabile e impregnato di profonda umiltà. A questo si aggiunge la sua grande capacità di ascolto e di dialogo. A questo punto mi auguro di cuore che il nuovo vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea possieda proprio le caratteristiche evidenziate dal nostro amministratore apostolico». Monsignor Oliva, così come già reso noto nei giorni scorsi da Il Vibonese, presiederà la sua prima celebrazione eucaristica nella chiesa madre della diocesi domenica 8 agosto alle ore 18. Nel frattempo proseguirà i suoi incontri con i sacerdoti delle altre vicarie zonali. Oggi incontrerà quelli di Vibo Valentia, domani quelli di Pizzo e venerdì 6 agosto, infine, quelli di Soriano Calabro.