Ordine degli avvocati di Vibo, approvati il bilancio e il consuntivo 2020

Il tesoriere Antonello Fuscà

L’assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, convocata nei giorni scorsi, presso la Sala Congressi dell’Hotel 501, ha approvato all’unanimità dei presenti – e soprattutto nei termini previsti dalla legge – il bilancio di previsione 2021 ed il rendiconto consuntivo 2020. I professionisti del Foro vibonese hanno ascoltato con interesse l’intervento del tesoriere, Antonello Fuscà, che ha illustrato il lavoro compiuto dal consiglio dell’Ordine di Vibo Valentia nei mesi scorsi ripercorrendo i passaggi che hanno portato all’elaborazione dei documenti di bilancio, peraltro già sottoposti all’attenzione degli iscritti al fine di una loro consapevole valutazione. Ed a questa consapevolezza, Fuscà ha fatto riferimento nel plauso rivolto agli avvocati vibonesi «per lo spirito di collaborazione e la fiducia dimostrati sin dall’insediamento dell’ultima consiliatura, nonostante gli ostacoli frapposti non soltanto dal Covid e dall’emergenza sanitaria, da ultimo un’infondata richiesta di commissariamento chiaramente respinta dal Consiglio nazionale forense con delibera del 21 maggio scorso». [Continua in basso]

I consiglieri tutti, tramite il presidente Francesco De Luca, in una nota rivolta agli iscritti, hanno espresso soddisfazione per l’importante risultato ringraziando «i colleghi intervenuti che, con partecipazione fattiva e vivo entusiasmo, hanno contribuito al compimento di un lavoro lungo e difficile, quelli che pur non presenti all’assemblea hanno sostenuto e riposto fiducia nel Consiglio, il comitato Pari opportunità e tutte le realtà associazionistiche che arricchiscono l’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia. A riprova che solo sinergia e condivisione di intenti sono foriere di risultati concreti».