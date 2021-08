Insieme per i più deboli, da LaC un defibrillatore in dono all’associazione Augustus – Video

Un’iniziativa fortemente voluta dal gruppo editoriale come riconoscimento a chi non si è mai fermato dall’inizio della pandemia

Salvare vite, porsi al servizio della comunità e di chi ha bisogno. Sono da sempre gli imperativi che ispirano l’azione dell’associazione vibonese di protezione civile Augustus. Valori che i volontari condividono anche con il network LaC, anch’esso sempre in difesa e a disposizione dei più deboli. Su queste premesse si basa l’iniziativa fortemente voluta dall’editore di LaC, Domenico Maduli, e dal direttore editoriale, Maria Grazia Falduto, che hanno donato un defibrillatore proprio a chi, come Augustus, non si è mai fermato per portare un aiuto concreto a tutta la popolazione, soprattutto da quando la pandemia è piombate nelle nostre vite, acuendo difficoltà già presenti e portando una necessità di supporto ancora più concreta. [Continua in basso]

La consegna del dispositivo si è tenuta oggi nella sede del network, ad opera della giornalista Cristina Iannuzzi: «Speriamo che non dobbiate mai usarlo ma sappiamo che è uno strumento importante per salvare vite umane. Vi ringraziamo perché per noi siete e resterete sempre gli angeli del soccorso».

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Nicola Nocera, presidente dell’associazione: «Quello che il network LaC ha fatto giorno per giorno seguendoci nelle nostre attività è stato un regalo grandissimo, ma quello di oggi è un segno ancor più tangibile del vostro supporto. Grazie a tutti voi». Un’iniziativa, quella messa in atto dal network LaC, che si è infine trasformata in uno scambio di doni: «Come avviene nelle partite di calcio più importanti – ha scherzato Nocera – anche noi vogliamo ricambiare la vostra attenzione con un piccolo segno di gratitudine: il crest dell’associazione Augustus».