Il treno fischia e se ne va, ancora proteste per la mancata fermata a Vibo Marina

Continua il coro di polemiche in merito all’itinerario del Treno degli Dei voluto dalla giunta regionale, che ha visto la stazione di Vibo Marina esclusa dalle fermate previste. Questa volta è il turno della Pro Loco che, in suo comunicato, si chiede se Vibo Marina faccia ancora parte della regione Calabria in quanto, nonostante sia un paese-porto di rilevanza internazionale, viene troppo spesso tagliato fuori da ogni concreto progetto di sviluppo e promozione del territorio.

«Proclami, passerelle di politici, ma poche realizzazioni di opere e servizi – commenta l’associazione turistica della cittadina portuale -, nella persistente scarsa considerazione di un luogo importante. E’ ormai noto- rimarca la Pro Loco – che il “Treno degli Dei” transita solamente e non si ferma nella stazione di Vibo Marina, unico scalo costiero del comune di Vibo. Delle cinque corse previste per quest’anno, a cittadini e turisti non rimane che ammirarlo nel vederlo passare sulla nostra ferrovia con le sue carrozze a terrazzino anni ’30 e sentire il fischio del locomotore d’epoca che ci saluta. La Pro Loco è sicuramente favorevole ad ogni iniziativa di valorizzazione della linea ferroviaria costiera Pizzo-Vibo Marina-Tropea di grande valore paesaggistico-naturalistico, che attraversa importanti centri della provincia vibonese, capace di attrarre oltre il 60% dell’intero flusso turistico calabrese. La Pro Loco si è attivata, secondo le sue possibilità, per far fermare il treno nella stazione di Vibo Marina, non una stazione qualunque ma un centro marittimo-portuale e turistico rilevante, scalo per le Eolie e principale via d’ingresso dal mare in Calabria, luogo di balneazione e riferimento del diporto nazionale/internazionale. Si rimane ancora in attesa di una seppur breve “sosta tecnica” nella stazione di Vibo Marina». [Continua in basso]

La stazione ferroviaria di Vibo Marina

Ferrovie in Calabria ha, in risposta, comunicato alla Pro Loco che «allo stato attuale, la stazione di Vibo Marina non è attrezzata al ricevimento di treni turistici poiché andrebbero eseguiti interventi di decoro e ripristino dei bagni, difficili da conciliare con le tempistiche di istituzione del Il Treno degli Dei 2021. Per la stagione 2022, pianificando per tempo tracce orarie e studiando apposite iniziative connesse al viaggio in treno, non mancherà sicuramente modo di coinvolgere Vibo Valentia in questa importante iniziativa. Una cosa è certa – conclude la Pro Loco – la stazione ferroviaria di Vibo Marina merita continua, grande attenzione, ad iniziare dall’apertura dei bagni, manutenzione e cura dei locali e del piazzale, sicurezza e sorveglianza contro atti vandalici. La vicenda del “Treno degli Dei” sta ora ad indicarci anche di essere tutti più attenti ai progetti di sviluppo sostenibile regionali, statali e comunali, soprattutto in una realtà rilevante quale Vibo Marina. A fare la nostra parte per il bene comune ed in tempo, perché “ il treno potrebbe passare e non fermarsi”.