Vibo, azienda realizza un’app e dona il 5% del ricavato all’associazione Valentia

La cifra verrà utilizzata dal sodalizio per la pulizia delle spiagge, delle aree verdi del Vibonese e per attività di educazione ambientale nelle scuole

«Tramite il progetto "ReNew" – spiegano i giovani fratelli Francesco e Danilo Chiaramonte, titolari dell'azienda Eco Triparni, di Vibo Valentia – ci siamo impegnati a donare il 5% dei nostri incassi derivanti dalla vendita dei servizi della nuova app come la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio, all'associazione Valentia, per sostenere le loro attività sociali a sostegno dell'ambiente che ci circonda». La consegna avverrà ogni tre mesi e la cifra verrà utilizzata per realizzare la pulizia delle spiagge, delle aree verdi della provincia di Vibo Valentia e per attività di educazione ambientale all'interno delle scuole.

«Non possiamo non sostenere l’associazione Valentia – aggiungono i giovani fratelli – con il 5% del ricavato ed i nostri mezzi ed attrezzature quando necessari, tale realtà nata nella nostra provincia, ed oggi presente su scala nazionale, risulta essere una eccellenza del nostro territorio in ambito sociale ed ambientale, che quotidianamente, e senza alcun tornaconto personale, porta avanti, insieme a tanti giovani, progetti importanti. Proprio per questo il progetto “ReNew” punta a riqualificare spiagge, strade e parchi dal degrado e dall’inciviltà delle persone e rendere fruibili questi luoghi che molte volte vengono lasciati all’incuria. Con questo gesto vogliamo sostenere ed implementare tali attività, provando a dare un segnale positivo alla nostra terra».

L’azienda è nata nel 2015 ed inizialmente si è basata nella specializzazione di materiale contenenti amianto. L’azienda ha quindi voluto implementare i suoi servizi per l’ambiente, come la raccolta degli oli esausti quantomai pericolosi per l’ambiente e le falde acquifere. «Da qui – continuano i fratelli – la nascita dell’app. Infatti, nonostante l’impegno che gli enti pubblici applicano alla gestione dei rifiuti, facendo tra l’altro un ottimo lavoro, le domande di ritiro del materiale da smaltire sono talmente elevate da non riuscire così a garantire le prese in carico in tempistiche sempre brevi. L’app quindi serve a semplificare la loro gestione ed a programmare le richieste di aziende e privati in modo semplice e ordinato. Il servizio – riferiscono infine i due imprenditori – partirà dal Comune di Vibo Valentia. L’app è disponibile sia su dispositivi Android che Ios, occorre registrarsi e poi si potrà procedere con la prenotazione di un servizio che potrà variare dal ritiro di rifiuti ingombranti, al noleggio delle attrezzature o anche alla richiesta di un sopralluogo da parte di un nostro tecnico per un lavoro da svolgere».