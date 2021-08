A Polia l’inaugurazione della chiesa rupestre dedicata alla Santa Croce

Sabato 14 agosto 2021 alle ore 18 in località Santa Croce saranno inaugurati il piazzale la Chiesetta Rupestre dedicata alla Santa Croce. Con la riapertura della chiesetta dedicata alla santa Croce, a 290 anni dalla sua edificazione, un luogo importante della comunità di Polia, torna ad essere nuovamente fruibile per la popolazione e per il popolo dei fedeli. I lavori erano stati avviati nel settembre del 2018 e subito sospesi per i problemi di carattere burocratico -amministrativi ma che grazie all’incoraggiamento morale e spirituale del parroco Padre Giuseppe Passarelli sono stati ripresi e ultimati. I lavori sono stati realizzati anche per la caparbietà del Comitato pro Santa Croce che ha finanziato interamente l’opera con i proventi derivanti dalle generose offerte dei fedeli.

«Con la riapertura della chiesetta dedicata alla santa Croce – ha dichiarato l’architetto Antonio Lore’ che ha progettato e diretto i lavori – torna ad essere nuovamente fruibile per la popolazione. È questo un luogo che è parte integrante della geografia del sacro che caratterizza il nostro paese e l’intero circondario. È anche un luogo denso di storia e di spiritualità che affonda le radici nelle origini del nostro comune. La Chiesetta dedicata alla Santa Croce , qui a Polia, è nuovamente in grado di accogliere il suo popolo per la preghiera e per l’offerta della propria vita.