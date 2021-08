“’Nduja Village”, un successo strepitoso a Spilinga tra degustazioni, buona cucina e grandi ospiti

Una prima edizione da grandi applausi. La città della ‘nduja, Spilinga, si è dimostrata più che preparata alla prova sul campo. Un campo in cui, in cinque interessantissime giornate, sono scesi da protagonisti tanti chef di spessore, food blogger, giornalisti e manager di successo. Un format che, quindi, è andato al di là della tradizionale sagra, che comunque ha la sua tipicità, arricchendola di contenuti mediatici di livello nazionale cha hanno fatto da volano al prodotto spilingese, seppur limitato nelle “storiche” presenze da record a causa delle normative anticovid, che imponevano determinate restrizioni. Un’idea brillante, quindi, quella dell’amministrazione comunale nel lanciare l’idea in una fase storica come quella attuale, dove pochi altri, hanno trovato la forza ad affrontare e programmare eventi di valorizzazione delle proprie peculiarità. [continua dopo la pubblicità]

Cucina, degustazioni, musica, animazione, uno spettacolo completo con ospiti, dicevamo, di grande effetto, quali il “Pizza Hero” Gabriele Bonci, che nell’ultima serata ha concluso con una performance da grande showman, con la sua arte raccontata mentre “elaborava” il suo capolavoro con pizza alla ‘nduja, coadiuvato da Salvatore Mirante, calamitando l’attenzione del pubblico, la fondatrice di “Giallo zafferano”, nonchè terza in classifica in Italia per numero di followers legati al food, Sonia Peronaci, con ai fornelli lo chef Alessio Argento, l’inventore del “trapizzino” Stefano Callegari, lo chef /imprenditore Fabio Campoli, la cucina romana di Flavio de Maio e la pizza “napoletana” di Antonino Esposito ed a rappresentare il territorio Giuseppe Romano, oltre alla versione chef dell’orafo delle “dive” Gerardo Sacco. Ed ancora Rossella Petta, fondatrice in Scozia di “The Pasta Magazine”, progetto atto a promuovere l’eccellenza della pasta italiana all’estero e scoprire come viene adottata in altre parti del mondo.

Ospite speciale, nelle prime serate, l'amministratore delegato di Burger King Italia, Alessandro lazzaroni, che sulla spinta del lancio del panino alla 'nduja, "The 'nduja Burger" nella catena mondiale dei fast food, ha voluto fare visita al "paese della 'nduja", commentando il "boom" registrato dal prodotto e annunciando, quindi un nuovo accordo che terrà ancora il panino nei menù della multinazionale. Un successo, che ha dato grande soddisfazioni a tutti gli organizzatori, dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marasco, con la direzione dell'evento delegato all'assessore al Marketing Territoriale Franco Barbalace e la partecipazione attiva di ogni membro dell'amministrazione, ognuno in un ruolo specifico, al Consorzio dei produttori di 'nduja di Spilinga, rappresentato per l'occasione dal presidente Francesco Fiamingo e da Pasquale Pugliese, ed il Comitato Organizzatore, presieduto da Ivo De Bartolis. Una soddisfazione condivisa in pieno dal partenariato istituzionale, il Gal Terre Vibonesi che si è espresso tramite il presidente Vitaliano Papillo, complimentandosi per l'iniziativa, la presidenza del Consiglio Regionale, il Flag dello Stretto col suo presidente Antonio Alvaro, oltre al comitato cittadino "Arcobaleno", presieduto da Graziella Petracca.

Ogni serata ha avuto una tematica diversa, con ospiti del settore, che hanno affrontato i temi dell’iniziativa con ricchi di spunti di riflessione come: la valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici calabresi; la lotta al falso “Made in Calabria” anche attraverso il potenziamento delle azioni di comunicazione specifica, i marchi di qualità Dop e Igp, il consumo a livello regionale dei prodotti agroalimentari locali, l’importante tradizione dei salumi in Calabria, il rapporto esistente fra proposta turistica e paniere enogastronomico ed agroalimentare ed appunto il ruolo delle sagre rafforzate dai contributi di ordine culturale e storico. Premiati, per l’occasione, come “ambasciatori della ‘nduja di Spilinga nel Mondo” anche tre giornalisti nazionale di alto profilo, che hanno contribuito a divulgare e valorizzare il nome della ‘nduja di spilinga, quali Fulvio Zendrini, consulente di comunicazione e marketing per grandi aziende quali Michelin, Honda, Ferragamo, Telecom e Marco Colognese, coordinatore del sito “Le Guide de l’Espresso” e Carlo Passera, coordinatore della redazione di “Identità Golose”, magazine online di cucina internazionale.