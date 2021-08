Attivato il nuovo corpo illuminante tra Mileto a Paravati

Alla cerimonia presente il sindaco Giordano in fascia tricolore: «Oggi uniamo in modo ancora più stretto la città capoluogo a Paravati e al resto del territorio»

Parte della strada illuminata

È stato un gesto andato oltre la semplice attivazione di un nuovo corpo illuminante. E che, nel contesto di oggi, assume anche un alto valore simbolico, una sorta di ponte di collegamento tra la città capoluogo e la più popolosa frazione del Comune. Si è svolta ieri sera, nella notte di San Lorenzo e in cui si ama tradizionalmente assistere allo spettacolo delle stelle cadenti, la cerimonia di accensione della nuova illuminazione sul tratto della Statale 18 che da Mileto porta alla frazione Paravati. All’evento è stato presente il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, con tanto di fascia tricolore, gran parte degli esponenti dell’Amministrazione comunale, il comandante di Polizia municipale Renato Parrone e numerosi cittadini di Mileto e Paravati. «In questa magica notte – ha spiegato il primo cittadino munito di megafono e con tanto di musica di Rino Gaetano a fare da sottofondo – non stiamo a vedere le stelle cadere ma una strada illuminata. Oggi uniamo simbolicamente e in modo ancora più stretto Mileto con il centro abitato di Paravati. Ci stiamo attivando per illuminare presto altre aree del territorio. Che queste luci aiutino a sentirci ancora più uniti, in modo tale da poter proseguire tutti insieme lungo la strada dello sviluppo e del progresso del territorio». Il sindaco ha poi ringraziato tutti coloro che a vario titolo si sono attivati affinché il progetto di illuminazione del tratto di strada giungesse a buon fine. Subito dopo, scortato da un’auto della Polizia municipale, ha percorso a piedi e in corteo il chilometro e mezzo di strada che unisce, alla luce dei lampioni da poco attivati, i due centri abitati di Mileto e Paravati.