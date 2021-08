Triparni in lutto, muore il professore Antonino Rocco, già consigliere comunale di Vibo

La frazione di Triparni è in lutto per la scomparsa del professore Antonino Rocco, docente all’Istituto magistrale di Vibo Valentia. Ex dirigente di Forza Italia, conosciuto per il suo impegno negli anni in cui ha svolto il ruolo di consigliere comunale a Palazzo Luigi Razza negli anni a cavallo tra il 2010 e il 2015 con le amministrazioni Sammarco e D’Agostino.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alla 16.30 nella chiesa di San Nicola di Bari a Triparni.