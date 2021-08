Scuola Vibo, il segretario Vitale (Cisl) annuncia novità per tutto il personale

La Cisl-Scuola di Vibo Valentia, per bocca del suo segretario provinciale Raffaele Vitale, informa tutti gli interessati che in questi giorni saranno effettuate importanti operazioni per il personale scolastico sia a tempo determinato che indeterminato. [Continua in basso]

«Innanzitutto – spiega il sindacalista – presso la nostra sede possono essere consultate tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria effettuate dall’Atp di Vibo Valentia sia per il personale docente che Ata. Queste prime operazioni potrebbero risultare parziali perché si intrecceranno con quelle del personale aspirante a nomine a tempo indeterminato e determinato, dove è previsto uno specifico accantonamento dei posti. Infatti in questi giorni i docenti entrati di ruolo ed individuati sia da Gm (graduatorie di merito) che da Gae (graduatorie a esaurimento) stanno ricevendo comunicazione circa la destinazione per il prossimo anno scolastico. Per loro, ad esempio, – spiega Vitale – è utile ed indispensabile conoscere i documenti di rito che dovranno essere presentati subito dopo la presa di servizio».

Per quanto riguarda le nomine a tempo determinato, «la nuova procedura prevede di inserire la richiesta delle sedi nella piattaforma online. Questa novità, – ricorda il segretario – da non sottovalutare perché potrebbe incidere sul futuro lavorativo di molti docenti, deve essere seguita con particolare attenzione per non rischiare di restare fuori dalle future supplenze anche di lunga durata. Poiché è impensabile fornire chiarimenti attraverso forme mediateche, stante la particolarità di ogni personale situazione, gli uffici della Cisl-Scuola saranno aperti anche nel mese di agosto, considerata la scadenza prevista dal Ministero per il 21 agosto, per fornire la consueta assistenza altamente professionale e chiarire ogni dubbio sulle procedure di nomina. Infine anche per il personale Ata sarà possibile utilizzare la piattaforma istanze online per le operazioni di scelta sede per i futuri immessi in ruolo. Come sempre – chiude Vitale – l’invito è quello di prendere contatti con i nostri uffici per fissare un appuntamento ed evitare così pericolosi assembramenti in questo periodo di emergenza sanitaria».