Comune di Vibo, al via i Centri estivi 2021: ecco tutti gli enti partecipanti

Anche quest’anno il Comune di Vibo Valentia dà il via ai Centri estivi 2021 per i minori di età compresa tra 0 e 17anni avvalendosi del supporto dell’assessorato alle Politiche sociali guidato da Rosamaria Santacaterina. Le risorse arrivano dal Fondo per le politiche della Famiglia assegnati direttamente ai Comuni anche in collaborazione con associazioni di volontariato e del Terzo Settore, di Centri estivi diurni e servizi socioeducativi territoriali. I Centri si svolgeranno nelle strutture dei dieci Enti che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno firmato la convenzione con il Comune di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Gli Enti partecipanti sono qui di seguito elencati:“Vibo Salus” cooperativa sociale; “Santa Chiara” società cooperativa sociale; “Guardo Oltre” società cooperativa sociale; “Todo Sport” associazione polisportiva dilettantistica; “Io Autentico” organizzazione di volontariato; “La Coccinella” società cooperativa; “Penta Vibo” associazione sportiva dilettantistica; “Casa Gioiosa” cooperativa sociale; “S. B. Vibonese” sistema bibliotecario; “Gss Sport” associazione sportiva dilettantistica.

«I progetti presentati dalle associazioni – spiega una nota – si realizzeranno nel contesto territoriale di Vibo Valentia e propongono di favorire il processo di crescita, di inclusione sociale e di migliorare la qualità di vita di bambini e ragazzi. Queste realtà si distinguono per il loro costante impegno nel sociale e per la particolare attenzione alle esigenze di assistenza e sostegno all’infanzia, alle famiglie ed alle fasce sociali più svantaggiate, in particolare minori e giovani diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio, economico, culturale e linguistico. Inoltre, dopo aver effettuato un’istruttoria e un’attenta valutazione delle numerose domande pervenute, si è stilata e di seguito pubblicata una graduatoria delle famiglie beneficiarie dei Centri estivi. È stato pubblicato un avviso di convocazione per le famiglie, con suddivisione delle stesse per fasce orarie e rispettando la loro posizione in graduatoria, per il ritiro dei voucher che – chiude la nota – utilizzeranno per la frequenza del Centro Estivo ritenuto, concordemente, più adatto».