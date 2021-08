Ferragosto da sold out per le Eolie, pienone al porto di Vibo Marina

Era nelle previsioni che quest’anno, dopo il rallentamento delle misure anti-covid, si registrasse un notevole incremento di flussi turistici e di viaggiatori che avrebbero scelto le mitiche “Sette Sorelle” per una vacanza o una breve escursione. E infatti, già dalle prime ore del mattino, il porto di Vibo Marina registrava il pienone di turisti a caccia del primo aliscafo, mentre a pieno carico viaggiano anche i vaporetti per le mini-crociere.

Il megayacht Invictus in porto

Da segnalare anche la presenza, sulla stessa banchina “Bengasi”, del megayacht “Invictus”, che con i suoi 66 metri di lunghezza e 13 di larghezza rappresenta uno dei massimi esempi di architettura navale. Partita da Montecarlo il 1° agosto, la lussuosa imbarcazione a tre ponti ha toccato, prima di raggiungere lo scalo vibonese, i principali porti del Mediterraneo centro-settentrionale. Una presenza che ha contribuito ad aumentare la sensazione di piena vitalità che, in questo particolare periodo dell’anno, caratterizza il porto di Vibo Marina nel settore diportistico e in quello dei collegamenti turistici, settore che reclama un’attenzione ancora maggiore in quanto conferma l’importanza dell’economia legata al mare per lo sviluppo del territorio vibonese.